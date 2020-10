Julieth Vanessa Pombo Romero comenzó a incursionar en el arte a través de la actuación, pero su talento es tan versátil que se atrevió a modelar y ahora está incursionando en la música. Esta cartagenera, de 26 años, ha hecho teatro y comenzó a cantar desde muy niña, pero hasta ahora se anima a meterse de lleno en la música y se prepara mientras pisa fuerte en el mundo de la champeta.

Las melodías estuvieron siempre en la vida de Julieth: su mamá le inculcó el amor por el pop, las baladas, las rancheras; su padre la enseñó a escuchar salsa brava, jíbaro y champeta africana, mientras que sus hermanos se la pasaban entre diversos géneros norteamericanos. ¿Cómo se decidió entones por la champeta?

“Me animé a cantar champeta porque me aprendí una canción africana hace muchos años, era mi favorita, se llama ‘Vul indlela’ pero la conocen acá como ‘El Ulises’ (de Brenda Fassi); un primo que es cantante, Juanki, me escuchó cantarla y me dijo: ‘Vamos a grabarla’. Lo hicimos y mandamos el audio a Yamiro Marín, eso fue el año pasado, le gustó y aquí estoy, en el mundo de la champeta”, explica Julieth.

Julieth ha grabado dos champetas: ‘Hombres perros’, que empezó a escucharse en el Rey de Rocha, y ‘El faltón’, que está sonando. “Estamos trabajando en ‘Sin ti’, una canción en la que estamos haciendo algo más comercial, porque la idea no es solo encasillarme no solo en la champeta, sino explorar otros géneros”, agrega.

Para Julieth, hay buenas cantantes de champeta, pero el género femenino sigue necesitando más presencia en ella. “Me parece que deberían abrirle más espacio a la presencia femenina, pues la champeta, por ser un ritmo fuerte, siempre ha sido manejada por hombres; esa concepción ha ido cambiando con el tiempo (...) Lilibeth nos abrió el camino a varias cantantes en el ámbito de la champeta”, asegura y se declara agradecida por la oportunidad de cumplir un sueño que tiene mucho camino por delante.