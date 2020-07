Judith Cartagena presentó su poemario ‘Entre líneas’

Entre líneas’, así se denomina la publicación que la poeta, escritora y periodista tolimense Judith Cartagena presentó ayer, a las 6 de la tarde, en la Feria Latinoamericana del Libro de Cartagena de Indias, Felicar. Se trata de un compendio de versos y poemas reflexivos. “Más bien tienen que ver con algunas vivencias, con esa mujer libertaria que llevo dentro. Quise traer experiencias y llevarlas al plano del verso. Detrás de cada viviencia siempre hay un aprendizaje muy bonito, la parte bondadosa de los altibajos de la vida”, explica la autora.

La vida en las letras de Judith comenzó desde muy niña, con un suceso doloroso e inesperado, pero que la llevó a refugiarse en el universo de los poemas.

“Cuando yo tenía 12 años, a mi papá lo asesinaron, mi mamá quedó con cinco hijos literal en la calle, yo era la única niña entre cuatro hombres. Decidí no darle dolores de cabeza a mi madre, me la pasaba leyendo el pequeño Larousse. Me di cuenta de que escribir me ayudaba, le escribía dedicando a mis hermanos, a mi papá, cada vez que me sentía agobiada me sentaba a escribir”, narra.

Muchos de esos escritos, entre poemas y pensamientos se quedaron guardados en el baúl de los recuerdos que muchísimo años después desempolvaría para trascender la barrera de lo íntimo y mostrar al mundo sus letras. “Eso para mí fue sorprendente. Empezar a reconocer que lo había escrito yo, estaba ahí. Los empecé a compartir, y empecé a perder la timidez, pero no terminaba de reconocer que sí valía la pena”, destaca.

Hasta que dio el salto y se atrevió a publicar su trabajo.