Juan Fernando Merino, el maestro del cuento, habla de su obra

En mi adolescencia y primera juventud leí muchas antologías de cuentistas colombianos, españoles e hispanoamericanos, que sin duda tendrían en mí una enorme influencia de manera soterrada, por más que sus huellas no resulten tan visibles a primera vista en mi escritura. Luego vendría una época, ya cuando estudiaba en la Universidad de Ohio, en que leí incansablemente a los grandes cuentistas estadounidenses: E.L. Doctorow, Heminwgway, Carson Mc Cullers, Flannery O`Connor, y efectivamente John Cheever, a quien considero mi principal maestro del género y uno de mis escritores más admirados. De Lorrie Moore no he leído tanto, pero sí incluí uno de sus relatos en Habrá una vez, una antología del cuento joven estadounidense que preparé para Alfaguara en el año 2000.

En Hijos del trueno, los personajes sobreviven con astucia, no son quejetas, en una ciudad difícil y cruel. Chocan con los otros seres humanos, de todo el mundo, también hacen alianzas, sufren con el amor, pero se aferran a él. Encuentran la liberación en los márgenes del sistema económico, en el caos, en lo que se sale de lo racional, calculado, utilitario, que caracteriza a New York y Estados Unidos. Y el metro ahí andando con sus caras de todos los colores, que reflejan angustia, pero también felicidad, aguante. Los hijos del trueno saben defenderse, al fin al cabo son hijos de la guerra, se convive con las tecnologías del primer mundo, se les saca provecho.

¿Te sientes sobre todo cuentista? ¿Cómo te va con los otros géneros?

Desde hace largo tiempo, mi formato predilecto es el relato literario de mediano aliento —entre diez y dieciocho páginas—, dividido en secciones, con vaivenes cronológicos, personajes y situaciones diversos... No obstante, en los últimos años he publicado volúmenes tanto para lectores infantiles como juveniles y un libro con cuentos mucho más breves y experimentales, La bufanda de Isadora y otros narradores inauditos. Por otra parte, en este momento estoy trabajando en una selección de prosas poéticas de corte fantástico —algo completamente nuevo para mí— y en dos novelas, ambas situadas en Nueva York.

¿Has escrito o escribirías sobre lugares que no has visitado?

Suelo situar mis textos en sitios donde he vivido o donde he estado solo de paso, pero me habría gustado quedarme más tiempo. Sin embargo, no he tenido ni tengo ningún reparo en escribir historias sobre lugares que jamás he visitado... ¡ni siquiera en sueños! Tal es el caso de varios cuentos de mi anterior volumen, Los mares de la luna, que incluye narraciones situadas en sitios por mí desconocidos como las estepas de Siberia, un remoto afluente del río Amazonas o el extremo sur de Chile. Eso sí, cuando esto ocurre, me documento minuciosamente sobre el sitio elegido y sus características.

¿Tus cuentos son muy planeados o te dejas llevar por la escritura y el azar cuando los haces?

No tengo ninguna fórmula, hoja de ruta o esquema a la hora de escribir. Algunos cuentos son muy cuidadosamente planeados, hago previamente largas descripciones de los personajes y esbozos de las posibles secuencias, mientras que otros van saliendo impensadamente, casi al azar, en algunos casos incluso dejándome orientar por pasajes que aparecen al abrir al azar algún libro de mi biblioteca.

¿Qué es para ti ser latinoamericano en New York? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia.

La verdad es que al viajar —y los doce años recorriendo muy distintos sitios de Nueva York y mudando de casa con frecuencia los considero parte de ese largo viaje— nunca me he sentido particularmente latinoamericano o colombiano, ni he ejercido de tal. Simplemente he sido un viajero que habla varios idiomas, se siente a gusto casi en cualquier parte y se desplaza al vaivén de los azares de cada día y de cada año. La mayor parte de mis amistades en Nueva York eran de otras latitudes y era muy rara la ocasión en que compartía con amigos colombianos o cambiaba noticias sobre el país.