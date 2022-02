“Esta canción la compuse observando el va y ven de la marea por la noche a la orilla del mar de Cartagena, mientras sentía la fuerte brisa. De ahí nació ‘La Marea’, canción que cuenta la vivencia de un amor que dio la vida por estar ahí, pero que a pesar de quererlo no es sano tenerlo porque a nivel emocional no aporta. Así es la marea, algo que llega y se va, entonces esa composición quise hacerla en Cartagena por ese respeto hacia el Caribe, y al entonar esa canción imagino regresar a ese lugar para sentirme relajado. En eso se caracterizan mis composiciones”, dijo el médico interno.

Ese paradigma es el que busca romper Juan Camilo Calvo Abaunza, un médico de 24 años nacido en Bogotá, pero que está radicado en Villavicencio donde ejerce su profesión en la Clínica Primavera. Si a Juan le preguntan cuál de los dos oficios escogería, su respuesta sería “ninguna”, y así lo explicó al definir la música y la medicina como un equilibrio. “Incluso la música me enseñó procesos de la medicina, porque a través de las canciones memorizaba palabras médicas complejas. El tarareo y la guitarra me enseñaron”, recordó. Le puede interesar: Médicos piden mayores garantías por cuarta ola del COVID-19 .

Juan C. Calvo nos cuenta la historia de cómo ha sido capaz de alternar ambas profesiones, que a pesar de ser tan diferentes, son el complemento para sentirse pleno. A los 11 años empezó a tocar la guitarra, así que le era mucho más fácil aprender técnica vocal para luego escribir y cantar sus propias canciones, pues su carrera de artista inició hace más de dos años y Juan C. Calvo sabe perfectamente que las ganas de cumplir sus sueños lo han llevado hasta donde está hoy.

Su nombre artístico es Juan C. Calvo. Así se ha dado a conocer en las diferentes plataformas musicales y en Youtube donde ya se pueden escuchar sus canciones, especialmente las 6 que hacen parte de su reciente álbum ‘Un fragmento’, estrenado el pasado 17 de enero. Y no solo eso. En su perfil de Tik Tok sube contenido médico-educativo de forma creativa, en el que relaciona muchos otros temas de salud.

“Al principio muchas personas me ‘hacían el feo’, otras me decían que no iba a poder, pero esos comentarios me fueron fortaleciendo para practicar sin parar hasta tal punto que me sorprendía de mí mismo. Después buscando varias agrupaciones musicales para darles mis canciones mientras yo tocaba la guitarra, escuché muchos “No”, pero me armé de valor y aprendí a cantar”, contó el artista.

También dijo que cuando su mascota canina falleció, juró ante la tumba que en su honor iba a escribirle su primera canción por ser su amigo de muchos años y que iba a ser un gran artista.

Juan viene de una familia tan organizada que las reglas fueron su primer paso de formación. Dice el artista y doctor que desde niño siempre le inculcaron la lectura, especialmente de autores del boom latinoamericano, entre ellos el Nobel Gabriel García Márquez. “La historia de Macondo y la que plasma de Cartagena, es un tipo de realismo mágico que se quedó en mi imaginación. Mi hermano me enseñó a leer a Gabo y me hacía volar pensando en un lugar como Cartagena”, recordó Juan.

En su primera visita, llegó a la casa donde vivió García Márquez. Los colores, la estructura y los arrecifes lo enamoraron de inmediato, y fue precisamente aquí donde decidió cantarle al amor en medio de los bellos paisajes.

Su primera pasión

Desde pequeño, Juan C. Calvo se acostumbró a leer libros sobre ciencia. Ese arte le fue generando mucha incertidumbre y su afán por querer saber siempre el por qué de las cosas lo llevaron a estudiar Medicina.

“En la Medicina encuentro la forma de darle explicación a todo lo que pasa con nuestro cuerpo: ¿Por qué las enfermedades? ¿Qué pasa en el cuerpo humano? ¿Cómo conocer mi ser biológico? Entonces comienza esa pasión por iniciativa mía y también por mis tíos que han estudiado diferentes áreas de la salud”, recalcó el profesional quien dice haber nacido con el placer de servir: “Antes de mi abuelo morir yo lo ayudaba en sus temas de salud física y demás, entonces eso siempre me caracterizó y empieza mi pasión por la medicina”, recalcó.