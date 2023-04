José Olano replantea el equilibro en su obra ‘Dulce Hogar’

“Debíamos hacer un ejercicio y pensé: qué pasaría si tomo esta silla y la pongo en el techo... entonces lo hice y me impactó la reacción de la gente. Pasaban de entrar confiados en un espacio, a entrar en puntillas, cuidando no tocar nada. Y me di cuenta que así somos, siempre sacándole el cuerpo al desequilibrio. Vemos un vaso de agua en la esquina de una mesa y nuestra reacción instantánea, casi natural, es ponerlo en el centro, ¿por qué?”, pregunta el artista.

La fragilidad y el equilibrio son, en el fondo, parte del equilibrio... no controlamos si una pieza se cae, si hay un accidente, si alguien se enferma o, por ejemplo, si hay una pandemia. Lea también: Esta es la agenda del III Festival de Poesía San Marcos del Caribe

“Y hay arte en eso, sin duda. De ahí sale ‘Dulce hogar’, una exposición que mezcla tres realidades llevadas a nuevos puntos de equilibrio. Un apartamento moderno, el antiguo Club Cartagena, una casa en una zona vulnerable de la ciudad, distintas pero unidas con un mismo pensamiento: la necesidad de pertenecer, de construir algo propio”, cuenta Olano.