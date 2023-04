José David, el cartagenero que revela curiosidades de la música africana

José David Orozco.

Curiosamente el primer video de José David que se viralizó trató de vallenato. Sí, el profe resolvió una duda de la famosa canción ‘Simulación’ del maestro Rafael Manjarrez e interpretada por Diomedes Díaz. “Yo no he visto en verano, la vela e’ marquesote (bis), pero si me entregaron amor, pero si me entregaron amor, después de mil reproches (...)”.

De acuerdo con José, con este primer experimento entendió que eran muchos los ciudadanos que tenían o compartían sus dudas frente a composiciones y fenómenos musicales ya conocidos. “Cuando empecé a crear contenido, noté que las personas tenían las mismas dudas que yo y la gente se sintió identificada y me empezó a seguir”.