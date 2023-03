¡No te lo pierdas! José Covo y su novela ‘Cómo abrí el mundo’

Esta novela que presenta hoy nació “a partir de la escritura de recuerdos sueltos que al principio eran una cosa completamente distinta... era una reflexión sobre la pintura y los elementos que la componen, la línea, el color, el punto”. Lea además: Periodista hondureña obtiene Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo

José Covo confesó en la entrevista que publicaremos próximamente: “Ya se me pasó la locura de mis años formativo... entonces, como por lo menos por ahora, parece que ya no voy a escribir más como al comienzo, esos libros iniciales se vuelven casi nostálgicos, a pesar de que son, en realidad, relativamente recientes todavía... Una nostalgia del que ya no soy... Es bonito, como que en un punto me duele ya no estar tan loco... Hay algo bonito en estar confundido, por lo menos eso me parece... ahora estoy bien y escribo hasta filosofía...”.

El acto de hoy es organizado por Comfenalco en alianza con el Museo de Arte Moderno de Cartagena.