José Caraballo, el acordeonero de Cartagena que descrestó en Europa

Su gusto por el vallenato inició por su familia quienes son fanáticos de Silvestre Dangond, en especial su tío y tocayo, José Aguilar, a quien dice le debe mucho por su talento.

“Cuando empecé me regaló un CD de Silvestre original, eso me marcó, me gustaba mucho y escuchaba cómo Juancho de la Espriella tocaba el acordeón, lo abría y lo cerraba.. tenía cuatro años apenas, mi mamá me compraba acordeones de juguetes hasta que un día le dije que me comprara uno de verdad”, recordó felizmente.