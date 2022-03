“A raíz de eso decidí grabar con mi hermano Poncho Zuleta, pero después nos separamos en el año 1974. Jorge Oñate al saber mi separación me buscó. Inicialmente lo rechacé debido a mis estudios de economía en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Un año después me convenció y se previó la respectiva grabación”, señaló Emilianito Zuleta.

Después de cantar continuó destacando a Jorge Oñate. “A él lo quise mucho, incluso su mamá Delfina Oñate, era como Carmen Díaz, mi mamá. Entre nosotros no hubo disgusto y nunca supe que dijo algo de mí, aunque a él le lucía ser de esa manera y todos lo sabíamos. No tenía remedio”.

“Después con Jorge quedamos siendo hermanos y por eso le saqué la canción que me salió del alma y es el más grande testimonio de mi admiración y cariño hacía él. Me acuerdo que cuando se la canté lloramos y me prometió grabarla. Lo hizo con Álvaro López en el año 1987”. Esta vez Emilianito llorando, cantó apartes de la canción.

‘El gago de oro’, como se le conoce al acordeonero y compositor Emilianito Zuleta, volvió a llorar al recordar que en la plaza Olaya Herrera de La Paz, cuando hace un año se cumplía el sepelio de Jorge Oñate, su ahijado Silvestre Dangond cantó la canción ‘El Jilguero’. “La verdad fue que lloré mucho al recordar al cantante que lo entregó todo por la música vallenata y a quien le hice un canto especial. Más que merecido”.

Sin demora pasó a narrar algunas anécdotas o “Oñatadas”. Entre ellas se quedó con la más llamativa en su concepto. “Negaba las Oñatadas porque según él eran inventadas. Entre esas está la vez que un periodista le preguntó sobre quién era el mejor cantante de la música vallenata. Sin arrugarse respondió que Jorge Oñate, ‘El Ruiseñor del Cesar’ y ‘El Jilguero de América’. Mucha vaina buena”.

En tres minutos y 51 segundos Emilianito Zuleta, plasmó en su canto la real radiografía de Jorge Oñate, aquel artista de buen corazón, el Ruiseñor de todo el Cesar, y el mismo que fue ejemplo de amor a la música vallenata a la que se dedicó en cuerpo y alma. Ese cantante tan distinguido que se forjó para salir adelante. En todas partes se oyen sus cantos, los mismos que le hicieron merecedor de innumerables reconocimientos.

Jorge Oñate grabó con el mayor número de Reyes Vallenatos y en una de sus últimas entrevistas, declaró. “He llegado a esta instancia por mi disciplina y el amor que le he tenido a mi arte, a mi vocación musical y porque quiero mi música vallenata. Yo no me salgo de la autenticidad del vallenato y me mantendré así hasta el final de mis días”. ‘El Jilguero’ lo cumplió, y hasta un canto se ganó...