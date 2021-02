En el año 1984, Jorge Oñate, al lado de Juancho Rois, grabaron en la producción musical ‘Canto y tradición’ la canción de Roberto Calderón ‘Dios lo libre’, cuyo título es el preciso para continuar elevando plegarias al creador por la vida del artista que, por más de 55 años, ha prodigado miles de alegrías cantadas.

La fe y las oraciones han sido la fórmula precisa para que ‘El Jilguero de América’ siga luchando por su vida, en la que su constante entrega al folclor vallenato no tiene comparación.

De inmediato se anota que desde hace cinco años Jorge Oñate está unido a su esposa, Nancy Zuleta, quien ha sido su guía espiritual y compañera ideal. Allí se puso en las manos de Dios y su vida tuvo el cambio deseado. (Lea aquí: Jorge Oñate da señales de mejoría al escuchar música cristiana)

Incluso, por agradecimiento al Todopoderoso, hace dos años comenzó la grabación de canciones cristianas en las que convocó a los acordeoneros Jesualdo Bolaños, Dagoberto ‘El Negrito’ Osorio y Gabriel ‘Chiche’ Maestre. Ellos son un ejemplo de cómo Dios transforma vidas y hace posible que el gozo espiritual sea perfecto.

Precisamente, Jorge Oñate en aquel momento manifestó: “Doy fe que ahora mi vida es diferente y de la mano de Dios todo es mejor. Estoy sacando adelante el proyecto de grabación de varias canciones cristianas que serán de gran bendición”.

La Biblia, para Jorge Oñate, es el libro sagrado donde ha podido aprender a estar en contacto directo con Dios, y entre los capítulos que más le llaman la atención está el Salmo 23. “Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días”.

Por estos días las cadenas de oración por el restablecimiento de la salud del artista es grande y de todas partes del mundo llegan mensajes de solidaridad de sus seguidores, amigos y amantes del folclor vallenato que lo tienen como el más grande referente del folclor vallenato.

Para Jorge Oñate, Dios ha sido su mejor compañero y precisamente cuando el 11 de marzo de 2020, en rueda de prensa, se hizo el anuncio del aplazamiento de la versión presencial del 53 del Festival de la Leyenda Vallenata, por prevención del COVID-19, sus declaraciones fueron las siguientes:

“El tiempo de Dios es perfecto y todo tiene que estar en sus manos. La espera será para recibir la bendición más grande. Esto se lo hago saber a los directivos y miembros de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, a mis familiares, seguidores y amantes de mi querido folclor vallenato”.

De igual manera, en esa ocasión también hizo el anuncio del aplazamiento de la apertura de la Casa-Museo Jorge Oñate, ‘La Leyenda’, en su tierra La Paz, Cesar, donde se expondría toda su amplia historia artística.

“El proyecto de la Casa-Museo se hará con el favor de Dios a su debido momento. Allá estará expuesta toda mi historia que suma más de 55 años. Es un trabajo de recopilación del material escrito, fotográfico, fílmico y de diversos trofeos y reconocimientos que ha estado a cargo de mi señora Nancy Zuleta”. (Lea también: Reflexivo mensaje de Jorge Oñate antes de entrar a Uci: “No vale plata”)

En las manos de Dios

Nancy Zuleta, a quien Jorge Oñate saludó en la canción ‘Volví a llorar’, que grabara con su ahijado Silvestre Dangond: “Pa’ la patrona de Dios y de mi vida”, lo tiene en las manos de Dios y agradeciendo a sus seguidores las oraciones y mensajes. “Dios les pague a todos”, fueron sus palabras.

En medio de las oraciones, Nancy María Zuleta Carrillo, ‘La Patrona’ de carne y hueso, volvió a recordar ese ayer cuando conoció a Jorge Oñate, hasta ennoviarse y casarse.

“A los 15 años me enamoré de Jorge, pero mis padres (Bernardo ‘El Chijo’ Zuleta Suárez y Marta Carrillo Torres) no eran gustosos de esa relación. Estuvimos siete años de novios, pero casi a escondidas porque ellos decían que ser cantante no tenía futuro en ese tiempo. A pesar de todo, continuamos hasta que al fin me dieron el visto bueno”.

Jorge y Nancy se casaron la noche del viernes 15 de febrero de 1974 en la iglesia San Francisco de Asís de La Paz, Cesar, tierra natal de ambos.

Después de la luna de miel en San Andrés Islas, vinieron llenos de amor y comenzó el proceso de crecimiento del artista. Ella que ha sido su soporte y compañera de todas las horas vivía pendiente del mínimo detalle de su gran amor y ambos recorrieron distintas regiones del país hasta poco antes del 26 de febrero de 1975 cuando nació su primer hijo, Jorge Luis.

Al hogar de Jorge y Nancy, llegaron dos hijos más: Delfina Inés y Jorge Daniel, a los que se añaden varios nietos que son sus mayores alegrías.

Planas para Oñate

En su memoria hacen fila los recuerdos y uno de ellos llama la atención. Ella sentada, teniendo al frente una vieja máquina de escribir, tecleando letras y él dictando las canciones para lo cual adelantaba y retrocedía el casete de una grabadora grande. De esta manera, Nancy sacaba en limpio las canciones para que Jorge Oñate se las aprendiera.

Más adelante se le indagó sobre la canción que le gustaba de las más de 500 grabadas por Jorge Oñate. “Es muy difícil hacerlo. Cada una en su época y muchas me traen tantos y tantos recuerdos”.

Hizo un breve recorrido por su memoria. El silencio cómplice le permitió buscar la ideal. Encontró la canción que en ese momento le dictó el corazón: ‘Igual que aquella noche’, de la autoría de Emiro Zuleta.