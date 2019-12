‘Joker’ y ‘Jojo Rabbit’, entre las mejores películas del año

El Instituto de Cine Estadounidense anunció las que considera las 10 mejores películas del año, incluida ‘Joker’ de Todd Phillips, sobre el personaje de historietas; ‘Jojo Rabbit’, la sátira de la Segunda Guerra Mundial dirigida por Taika Waititi, y el drama familiar ‘The Farewell’ de Lulu Wang.

Las otras películas del año según el AFI (siglas en inglés del instituto) son: el thriller ‘1917’ sobre la Primera Guerra Mundial, de Sam Mendes; la cinta épica de crimen ‘The Irishman’, de ‘Martin Scorsese; la policiaca ‘Knives Out’ de Rian Johnson, llena de estrellas de la pantalla grande; la adaptación de ‘Little Women’ de la escritora Louisa May Alcott, dirigida por Greta Gerwig; el drama ‘Marriage Story’ sobre el divorcio de una pareja, de Noah Baumbach; ‘Once Upon a Time... In Hollywood’ acerca de la industria del cine en Los Ángeles en 1969, de Quentin Tarantino; y el docudrama ‘Richard Jewell’, en torno al atentado en los Juegos Olímpicos de Atlanta, dirigido por Clint Eastwood.