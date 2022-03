La gala de los Óscar tendrá este año un importante cambio, pues los ganadores de ocho categorías se conocerán una hora antes de que empiece la ceremonia televisada, en un intento por aligerar la gala y elevar los datos de audiencia tras los mínimos registrados en las últimas ediciones.

Luego, durante la retransmisión, se emitirá un resumen con las reacciones de los vencedores.

Las categorías afectadas son mejor documental, mejor edición, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor corto, mejor corto animado y mejor banda sonora.

La decisión, que se comunicó la semana pasada, fue recibida como un jarro de agua fría entre algunos candidatos al premio, pues algunos han llegado a plantear un boicot y amenazan con no presentarse al evento.

A nivel competitivo, “The Power of the Dog”, “Licorice Pizza”, “Coda”, “Don’t Look Up”, “King Richard”, “Nightmare Alley”, “Drive My Car”, “Dune”, “Belfast” y “West Side Story” son las candidatas al Óscar a la mejor película de este año.

Penélope Cruz (”Madres Paralelas”), Jessica Chastain (”The Eyes of Tammy Faye”), Olivia Colman (”The Lost Daughter”), Kristen Stewart (”Spencer”) y Nicole Kidman (”Being The Ricardos”) se disputan el Óscar a la mejor actriz protagonista.

Y Javier Bardem (”Being the Ricardos”), Benedict Cumberbatch (”The Power of the Dog”), Andrew Garfield (”Tick, Tick? Boom!”), Will Smith (”King Richard”) y Denzel Washington (”The Tragedy of Macbeth”) compiten por la estatuilla a mejor actor protagonista.