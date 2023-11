Joana Marcús presentó su nuevo libro ‘Las luces de febrero’

“Hay géneros donde sí es verdad que sí necesitas un poco de formación para poder informar al lector, pero no todos los géneros necesitan que tengas tu validación académica para que alguien te diga si lo que escribes es literatura de verdad”, dijo en una entrevista con EFE. Lea aquí: Perreo, machirulo y big data, entre las nuevas palabras reconocidas por la RAE

La escritora española de género juvenil Joana Marcús afirmó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara que la literatura no tendría que estar acotada solo para quienes tienen una formación académica, pues las buenas historias pueden venir de cualquier pluma a cualquier edad.

“Yo creo que, si escribes, eres escritor, no necesitas ningún tipo de aval que te demuestre de cara a los demás que tienes más valor literario que otra persona, creo que si lees es la mejor formación del mundo, y leer los temas de los que quieres escribir, leer autores de tu país”, consideró.

Marcús no deja de escribir en Wattpad, donde tiene 1 millón de seguidores y tiene unas quince historias publicadas, ocho de ellas editadas en papel que la convirtieron en la autora juvenil más vendida en 2022.

“Era mucho más sencillo arriesgarte en Internet, tener tus lectores porque tú sabías o al menos tenías la idea ya preconcebida de que nunca ibas a salir a un mercado en papel, era imposible, no era hueco para ti”, explicó.

La autora aseguró que hay una evolución en su escritura en la que ha intentado tocar temas que interesan a su generación como la salud mental.

“Creo que lo que más ha cambiado ha sido mi mentalidad porque antes me dejaba llevar muchísimo por lo que le gusta la gente, lo que está de moda. La mentalidad ha cambiado muchísimo, no se hablaba ni de diversidad, ni de salud mental ni de nada relacionado con eso ahora sí y son temas que me interesan”, expresó. Lea aquí: “Bajo el silencio del mar” llega a la Feria del Libro en Guadalajara

Tras la conclusión de su serie ‘Meses contigo’, la autora desea seguir en el género de la ficción juvenil, pero, dijo, anhela volver a la fantasía que llenó sus primeras historias y que la dio a conocer entre el público.

La edición 37 de la FIL reúne a 650 escritores de 45 países y un programa de actividades que incluye 630 presentaciones de libros de distintos géneros y unos 3.000 encuentros literarios, culturales, gastronómicos y presentaciones musicales.