“Yo nunca me he elegido con apoyo de Uribe”: Fico Gutiérrez

El evento estaba programado para realizarse entre el 19 y el 21 de marzo en Ibagué, pero en los últimos días se había confirmado que varios de los artistas que hacían parte del evento no asistirían. Uno de ellos era José Gahona, vocalista de la banda chilena Zona Ganjah y quien profesa la ideología rastafari; el artista indicó que no participaría en el Jamming Festival debido a que no se ha vacunado contra la COVID-19 y esto le impedía ingresar al país: no está de acuerdo con esta inmunización, así que prefirió cancelar el evento de su agenda.

Otros artistas que cancelaron fueron: Damian Mayley, los Enanitos Verdes, Ky-Mani Marley, Alborosie, Etana, Michael Rose, Delinquents Habits, Black Eyed Peas, Vicentico, Maldita Vecindad, Jah Cure, Irie Kingz, La Sonora 100 Fuegos y Los Cafres. Lea aquí: Black Eyed Peas cancela su presentación en el Jamming Festival

Pésima noticia

Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, declaró en una entrevista con Blue Radio que la cancelación del Jamming Festival es una muy mala noticia, pues la ciudad esperaba unas 8.000 personas de Europa y 5.000 de Estados Unidos por este evento.

“Nosotros tenemos una información primaria, porque nos levantamos con esa noticia el día de hoy. El empresario manifestó que va a sacar un comunicado porque varios artistas cancelaron y el evento se aplazó . Estábamos al 100 % de la capacidad hotelera y nos tocó habilitar apartamentos”, le dijo el mandatario a Blue Radio.