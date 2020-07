Gestores culturales solicitan debate al IPCC en el Concejo

Los gestores y creadores dicen que han quedado desamparados en medio de la pandemia que asola a la ciudad y al mundo, y no han tenido ninguna respuesta de las directivas del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC), bajo la responsabilidad de Saia Vergara.

La carta, escrita por el violinista cartagenero Luis Jerez, reconocido compositor sinfónico con premios nacionales, tiene 151 firmas de distintos gestores culturales de la ciudad.

El apoyo del IPCC a los actores culturales en medio de la pandemia de COVID-19 “ha sido muy poco y el alcance en materia de impacto es corto. El tema de las convocatorias ha sido el más usado para brindar ayudas, pero se debe tener en cuenta que hay un importante número de artistas que no aplica a convocatorias por falta de formación en formulación de proyectos. Los actores culturales que viven del turismo son los más afectados, por ejemplo: los bailarines de danza folclórica en parques y plazas del Centro histórico. El sector exige un apoyo verdadero, por ejemplo, usar los recursos que tienen las Fiestas de la Independencia, teniendo en cuenta que este año no se podrán hacer, e invertir ese dinero en bonos o en incentivos para los actores culturales más necesitados”.

Hasta allí, los gestores señalan que no son suficientes las convocatorias del IPCC en medio de esta encrucijada, especialmente con aquellos artistas de la calle que vivían de su trabajo en espacio público.

La carta propone además buscar alternativas en la contingencia. Cartagena adolece de presupuestos para la cultura y en la pandemia la situación se ha empeorado para ciudadanos y artistas en general. Lo de reutilizar un presupuesto ya destinado para Fiestas es controvertible, pero la queja apunta a atender una situación excepcional y sin antecedentes en nuestra historia regional y nacional.

En el segundo punto, la carta precisa que no se han creado estrategias que permitan ayudar al sector cultural, como lo están haciendo otras dependencias de la ciudad y el departamento a través de redes sociales y páginas web.

“En el caso del IPCC, nos preguntamos en el sector por qué el Instituto no ha sido creativo en este sentido, por qué no ha generado este tipo de estrategias. Muchos colegas del sector están pasando hambre y sin saber qué hacer, cientos de familias que se sostienen de la cultura sin tener posibilidades de alimentarse bien en estos tiempos de COVID-19”.

El tercer punto es más preocupante, porque los gestores dicen que la funcionaria “no ha acogido la sugerencia y no ha habido diálogo con actores culturales locales; no obstante, recientemente la directora se ha reunido con los más grandes Festivales (como lo ha anunciado en un periódico de la ciudad) en busca de reactivación económica y turística, sin tener en cuenta que los artistas, gestores y actores culturales de la ciudad no tienen participación en estos megaeventos que finalmente favorecen más a los grandes empresarios y al sector hotelero”.

LO QUE DICE SAIA

“En cuanto a los detractores, tenemos que decir que todo cambio al principio suele generar incomodidad e inconformismo. Esto es lo que ha sucedido con el IPCC. Es normal que existan detractores, que por lo general son personas que venían acostumbradas a otros modelos de gestión administrativa. Incluso, algunos de ellos se acercaron a mí desde el inicio de la administración para solicitar contratos de prestación de servicio y a proponer modelos de financiación de sus proyectos culturales, de carácter privado, que no encajan con el modelo democrático y participativo que estamos impulsando desde el Instituto.

“Le estamos apostando a una gestión transparente en todo sentido, tanto para las contrataciones de nuestro personal y equipo de trabajo, así como para las diferentes convocatorias de estímulos que se han desarrollado. Hemos hecho énfasis en que no entregamos auxilios, sino que promovemos el trabajo cultural y exaltamos las creaciones y el talento de nuestros artistas, gestores y actores culturales.

“Hemos venido haciendo esfuerzos para poder apoyar al ecosistema cultural en este difícil momento que estamos atravesando. Desde nuestra misionalidad hemos generado la única forma que tenemos en estos momentos de hacer entrega de recursos, y es precisamente a través de las convocatorias, con las cuales hemos entregado más de 1.266 millones de pesos e impactado a 1.307 potenciales beneficiarios de todas las disciplinas artísticas, en lo corrido de 2020.

“Hay que anotar que muchas de estas personas que han resultado beneficiadas se animaron a participar por primera vez en convocatorias del Instituto, gracias a la confianza que han generado nuestros procesos a través de la transparencia que se ha podido evidenciar en los mismos, y que se traduce en participación histórica en cifras en nuestra convocatoria de estímulos”.