[Infografía] Hoy se estrena ‘Proyecto Géminis’, la película que Will Smith filmó en Cartagena

Muchos cartageneros recuerdan el día que el actor Will Smith llegó a nuestra ciudad para filmar su más reciente película de acción, llamada ‘Gemini Man’ y adaptada al español como ‘Proyecto Géminis’. La súper estrella de Hollywood se mostró feliz y carismático desde su llegada al aeropuerto y así permaneció durante su larga estadía en Cartagena. (Lea aquí: Will Smith enloqueció a sus fans en primer día de rodaje en Cartagena)

Se trata de un film de ciencia ficción, drama y, por supuesto, acción, en la que Will encarna a un sicario que ha decidido retirarse del “oficio”, pero no tendrá su “jubilación” nada fácil: un clon suyo, mucho menor que él, ha sido contratado para asesinarlo. (Lea aquí: Estrenan segundo tráiler de película que Will Smith grabó en Cartagena)

En ‘Gemini Man’, Smith se pone en la piel de Henry Brogen, un sicario que ve frustrados sus planes de jubilación por la aparición de un clon de él mismo, pero más joven, que lo persigue para matarlo. “Me encanta la idea filosófica de que nosotros plantamos las semillas de nuestra propia destrucción, somos nuestro peor enemigo. Tomamos decisiones y tenemos emociones por las que culpamos a otras personas pero es nuestro karma”, sostuvo sobre la lucha contra su clon, creado para matarlo primero y continuar haciendo su trabajo después.

La cinta fue dirigida por el dos veces ganador del Óscar Ang Lee e incluye a famosos actores como Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong, Linda Emond y Douglas Hodge; el reparto y la producción estuvieron en Cartagena, pues buena parte de la película se filmó en escenarios heróicos como Getsemaní, cordón amurallado, el Mercado de Bazurto y Paseo Bolívar.