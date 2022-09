¡Imperdibles! Netflix estrenará más de 50 películas hasta diciembre

10. Las obras de Stephen King siempre son una gran fuente de historias para el cine, como ‘El teléfono del Señor Harrigan’, sobre un niño que vive en un pequeño pueblo y se hace amigo de un multimillonario mayor y solitario. Los dos forman un vínculo a través de los libros y un iPhone, pero cuando el hombre fallece, el niño descubre que no todo lo que ha muerto se ha ido y encuentra que es capaz de comunicarse con su amigo.

Documental ‘El equipo redentor’.

11. Mediante el uso de imágenes olímpicas, el documental ‘El equipo redentor’ cuenta la historia del equipo olímpico de básquetbol masculino de Estados Unidos y su lucha por conseguir el oro en los Juegos Olímpicos Pekín 2008, después de la sorpresa ocurrida cuatro años atrás en Atenas.

12. Protagonizada por Mila Kunis y la dirección de Mike Barker, basada en la novela del mismo nombre, ‘La Chica que lo Tenía Todo’ de Jessica Knoll, se centra en Ani FaNelli, una neoyorquina con un puesto envidiado en una revista, un guardarropa increíble y una boda de ensueño en el futuro cercano. Cuando el director de un documental la invita a contar su versión del impactante incidente cuando era una adolescente en la escuela Brentley, se ve obligada a enfrentarse a una oscura verdad.

13. El 21 de octubre se estrena el documental ‘Descendant’, donde Margaret Brown regresa a Mobile, Alabama, su ciudad natal, para grabar la búsqueda y el descubrimiento histórico del Clotilda, el último barco que llegó a Estados Unidos con un cargamento ilegal de esclavos africanos. Después de un siglo de secretismo y especulaciones, el descubrimiento del barco en 2019 pone el foco de atención en los descendientes de Africatown.

14. El 28 de octubre estará disponible la película alemana ‘Sin novedad en el frente’, que cuenta la historia de un joven soldado alemán en el frente oeste durante la Primera Guerra Mundial. Paul y sus compañeros experimentan de cerca cómo la euforia inicial de la guerra se convierte en desesperación y miedo mientras luchan por sus vidas.

15. De las mentes mefistofélicas de Henry Selick y Jordan Peele llega ‘Wendell y Wild’, una historia animada sobre dos hermanos demonios que reclutan a Kat Elliot, una adolescente ruda llena de culpa, para invocarlos a la Tierra de los Vivos. Pero lo que Kat quiere a cambio lleva a una aventura sin igual, una fantasía que desafía las leyes de la vida y la muerte.

Una nueva entrega

16. El 4 de noviembre se estrenará la segunda entrega de ‘Enola Homes’, con la protagonista que ahora es una detective privada como su famoso hermano, que enfrenta su primer caso oficial para encontrar a una niña perdida, mientras los destellos de una peligrosa conspiración.

17. Del célebre escritor e historiador de cine Elvis Mitchell, ‘Is That Black Enough For You?!?’ es a la vez un documental y un ensayo personal. La película, que estará disponible a partir del 11 de noviembre, examina el arte y el poder del cine desde una perspectiva que a menudo se pasa por alto: la contribución afroamericana a las películas estrenadas a partir de los años setenta.