Henry Cavill le dice adiós para siempre a Superman: “No es fácil”

“Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”. Es una de las tantas frases con las que Henry Cavill anunció que no volverá a ponerse la capa de Superman, en la saga dedicada al superhéroe del cómic que produce Warner Bros.

“Después de todo, no regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre”, señaló el actor: “Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, agregó el también protagonista de “Immortals” y “The Witcher”.

La publicación de Cavill se produjo justo cuando Gunn tuiteó que escribirá una nueva película sobre “Superman” para centrarse en los años más jóvenes del superhéroe del estudio DC, señaló la revista The Holywood Reporter.

“Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, por lo que no podríamos estar más entusiasmados; podremos compartir información interesante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año”, escribió Gunn. (Conoce las mejores películas y series del 2022, según IMDb)

El cineasta agregó que él y Safran tuvieron una gran reunión con Henry: “somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”, agregó la publicación especializada.

Cavill se metió en la piel del superhéroe en las películas “El hombre de acero”, “Batman y Superman: Dawn of Justice” o “Justice League”, entre otras.

Como era de esperarse los seguidores del actor expresaron su tristeza y despidieron a su superhéroe con emotivos mensajes en redes.

“Siempre serás el mejor Superman”, “Por siempre Superman”, “Nadie como tú, no tiene sentido”, “Espero encontrarlo en otro universo, señor”, entre otros, fueron algunos de los mensajes de fanáticos.