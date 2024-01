Héctor Abad escapó de la muerte en Ucrania: “a veces culpa y extrañeza por estar vivo”

Su reciente libro habla sobre los problemas cardíacos del padre Luis Córdoba. Usted también hace referencias al corazón en otros escritos. ¿Qué relación mantienen ahora con ese órgano del cuerpo?

“Antes de este libro no tenía una relación particular con el corazón. Me parecía un órgano más, una víscera más, sin ninguna carga emocional o simbólica. Sin embargo, siempre me había llamado la atención un hecho real de un cura que se había ido a vivir a mi casa esperando un trasplante de corazón después de que me había separado.

Mientras empecé a escribir esa historia también enfermé del corazón. Me hicieron una operación de corazón abierto y entendí la dimensión psicológica mucho más compleja que tiene enfermarse de algo que uno sabe que si se para se muere”. Lea aquí: Desde Cartagena: Héctor Abad Faciolince pide dejar “en paz” a la Amazonía

Sobrevivió al ataque de un misil en Ucrania y su corazón también se paró, ¿cómo vivió ese momento?

“Es una cosa que todavía tengo que digerir. Yo para digerir algo creo que lo tengo que escribir. De algún modo la novela del corazón, me sirvió para reconciliarme con mi propio corazón abierto operado y para sobrevivir a esa muerte temporal que es una operación. (...)