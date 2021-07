Desde esta semana está disponible HBO Max en Colombia y 38 territorios de Latinoamérica y el Caribe.

Como bienvenida a sus usuarios, la plataforma trae como novedad una promoción exclusiva sin precedentes. Contratando la plataforma desde el 29 de junio hasta el 31 de julio de este año en hbomax.com, el usuario se beneficiará con el 50% de descuento del plan mensual mientras mantenga su suscripción vigente ya sea por meses o por años.

“El gran día finalmente ha llegado y no podríamos estar más emocionados, ya que lanzamos HBO Max en nuestra región con una oferta sin precedentes que recompensa nuestra primera ola de suscriptores, haciendo que nuestra vasta colección de películas y series sea increíblemente accesible. El año pasado en el contexto de la crisis económica y de salud, ha sido un desafío para nuestros fanáticos desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, por lo que estamos encantados de llevar algo de alegría e inspiración a toda la comunidad a través de esta oferta exclusiva de lanzamiento”, dijo Luis Durán, Gerente General de HBO Max para América Latina.

HBO Max ofrece la mejor calidad de entretenimiento con contenido para todos en la familia, que incluye una amplia variedad de películas, series, documentales, realities y producciones para los más pequeños, de las marcas favoritas de WarnerMedia como HBO, WarnerBros., Cartoon Network y el universo de DC.

HBO Max tiene las producciones más icónicas amadas por todos los fans como Friends, la saga de Harry Potter (HBO), Game of Thrones (HBO) y Looney Tunes, además de nuevas producciones originales exclusivas para la plataforma que incluye Zack Snyder’s Justice League, The Flight Attendant, Raised by wolvesy la nueva versión de Gossip Girl, entre muchos otros contenidos. También la plataforma trae producciones originales de América Latina presentando creadores y talentos locales, al igual que títulos de renombre de países alrededor del mundo.

HBO Max está disponible para suscribirse en HBOMax.com, tiendas digitales y a través de los diversos aliados de distribución en la región. Será accesible desde smartphones, tabletas, televisores inteligentes y dispositivos de streaming compatibles.