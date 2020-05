“Hasta ahora estoy vivo”: Fidel Leottau

“Para toda esa clientela nacional e internacional, mi amigo, salió una noticia donde dice que me dan por muerto y yo le digo a aquellas personas que han puesto eso, que algún día tengo que irme, pero hasta ahora estoy vivo”, afirmó.

Ante esto Fidel no dudó en desmentir tal afirmación. En su video añadió: “Resulta que el 9 de mayo yo cumplo 80 años ... los artistas todos me mandan un happy birthday cantado por ellos, se los voy a pasar el 9 de mayo por la televisión para que toda esa clientela vea ese happy birthday que me brinda mi público, gracias por quererme tanto y por desearme que esté vivo”.

No es la primera vez que esa falsa noticia es difundida en redes sociales, en abril de 2019, la misma imagen circuló en Internet, razón por la cual el mismo Fidel debió desmentirla. (Lea aquí: “Estoy más vivo que nunca”: Fidel Leottau)