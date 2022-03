Además, quienes disfruten de su stand-up ¿Por qué a mí?, conocerán algunos de los millones de remedios que en las redes le recomendaron para su cáncer; cuáles son los aviones de interés social, por qué los ñeros son mejores amantes; sus experiencias con cannabis y hasta un recuento de grandes películas si se rodaran en escenarios como el centro de Bogotá.

El creador de personajes tan famosos como Rogelio Pataquiva y Próculo Rico, dará además una lección del léxico ñero para conocer qué es un rabón, parcero, la zunga, el lambón, las Lukas, el estar paila, ser pirobo o los alcances de un pajazo, entre otros términos.

Esta es una gran apuesta de Prime Video y Take One Productions, que ha sido un éxito probado ya con los stand-up de Don Jediondo con “Totiese de la risa”, Suso con “Por amor al humor” y Flavia Dos Santos con “Stand Up Sex”, recibidos muy bien en 240 países en el mundo. Ahora es el turno de Hassam con ¿Por qué a mí, y luego cerrarán esta nómina de estrellas “La Gorda” Fabiola con “Modelo 63” y Carolina Cuervo con “Que nada te quite la paz”.