El hombre que compuso la música para “El rey león” se siente igual de cómodo con leones reales.

El compositor galardonado con el Oscar Hans Zimmer musicaliza impresionantes imágenes naturales como graciosos flamingos desfilando en los Andes o leones cazando en el desierto de Namibia para “Planet Earth: A Celebration” que se estrena el lunes por la noche en BBC AMERICA, AMC, SundanceTV y IFC. Los animales actúan por instinto, y Zimmer hace lo mismo de alguna manera.

“Miro una imagen en movimiento y escucho algo en mi cabeza”, dijo. “Y no es necesariamente lo correcto, pero sí escucho música, así estoy hecho”.

El especial de una hora une secuencias de “Planet Earth II” y “Blue Planet II” con nueva narración de Sir David Attenborough y nueva música de Zimmer y Jacob Shea.

Los compositores dijeron que disfrutan escribir música para documentales sobre la naturaleza porque las secuencias son inéditas y no tienen preconcepciones asociadas.

“Cuando empiezas a ver las imágenes estás viendo algo que no sabías que existía o que era posible”, dijo Shea. “Todo se trata de dejarte atrapar por el romance de lo que estás pudiendo presenciar”.

El especial subraya a varios animales, delfines nariz de botella surfeando por placer, un pulpo siendo más listo que un tiburón pijama (poroderma africanum) e iguanas bebés corriendo a toda prisa junto a víboras en secuencias más emocionantes que cualquier película de acción de Hollywood.

“Pasas constantemente de algo que es muy gracioso a una gran tragedia, los extremos en el material son muy vastos”, dijo Zimmer.

Zimmer y Shea tienen un enorme respeto por los miembros del equipo de producción que arriesgan su vida en ambientes peligrosos para filmar las secuencias con los animales.

“Nosotros somos tipos sentados en un estudio y lo más peligroso que nos pasa es que estamos muy cerca de la fecha de entrega”, dijo en broma Zimmer.

Los compositores crearon nueva música y nuevos arreglos para el especial. La grabaron con la Orquesta de la BBC en Londres y estuvieron acompañados por el rapero Dave, quien tocó en un piano de cola. Al repasar su música tuvieron oportunidad de trabajar en sonidos familiares.

“Es agradable visitar a viejos amigos, a pesar de que a veces te pueden llevar un poco la contraria y a veces pueden ser un poco aburridos”, dijo Zimmer. “Pero la mayoría del tiempo puedes verlos desde una nueva perspectiva”.

Zimmer es quizá uno de los compositores para filmes más conocidos de la actualidad, sus créditos incluyen la serie de “Pirates of the Caribbean” (”Piratas del Caribe”), “Interstellar” (”Interestelar”), “Gladiator” (”Gladiador”), “Inception”, “Dunkirk” (”Dunquerque”) y la trilogía de “The Dark Knight” (”El Caballero de la Noche”), entre otros. Hizo la música de “The Lion King” en 1994 y regresó a ese reino el año pasado para la nueva versión con animales animados por computadora.

Shea fue el programador musical de “Public Enemies” (”Enemigos públicos”), arreglista de “Madagascar 2” y “Despicable Me” (”Mi villano favorito”) y compositor de música adicional para “Lone Survivor” (”El sobreviviente”), “Transformers: The Dark of the Moon” (”Transformers: El lado oscuro de la luna”) y “Battleship” (”Batalla naval”).

Ambos dijeron que comienzan por ver las secuencias con animales para tratar de traducirlas a notas musicales. Si la vida y la muerte están en juego la música es más amenazante. Las secuencias más graciosas tienen un tratamiento más ligero.

“Uno de los problemas que creo que yo y Jacob tenemos es que las imágenes son tan impresionantes y tan increíbles que básicamente nos retan todo el tiempo”, dijo Zimmer.

“Parece que viene con una pequeña nota.. que dice: `Mira esto ¿qué vas a hacer ahora?”’, agregó.

Los diferentes animales plantean retos diversos. Shea dijo que es más difícil entender algunas criaturas acuáticas porque sus expresiones faciales son muy extrañas para nosotros. Zimmer es parcial con los pájaros y las creaturas marinas.

“El agua tiene algo mágico, el movimiento es diferente, los ritmos son diferentes”, dijo. “Me parece que el aire y el mar son totalmente inspiradores y es un poco más difícil”.

Ambos están encantados con el mundo natural _ orcas del ártico alimentándose de arenques, un leopardo de las nieves en un triángulo amoroso en el Himalaya o los bosques de algas marinas en Sudáfrica.

“Parece que conocemos más sobre el espacio y el viaje espacial y todo ese tipo de cosas que lo que conocemos sobre lo que está pasando en un pequeño estanque detrás de nuestras casas”, dijo Zimmer. “A mí me interesan los misterios que ocurren justo frente a nuestros ojos”.