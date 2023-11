Halloween, ¿una celebración mundial?: cinco países donde no se celebra

Halloween, también conocida como la “noche de brujas”, es una festividad que ha cobrado gran popularidad en todo el mundo. Las imágenes de calabazas talladas, niños disfrazados pidiendo caramelos y casas decoradas con motivos espeluznantes se han vuelto una tradición común en muchas regiones. Pero, ¿sabías que hay países donde Halloween no se celebra? ¿Te has preguntado alguna vez por qué? En este artículo, descubrirás cinco países donde esta festividad no tiene presencia y las razones culturales detrás de ello.

1. Rusia:

Aunque en las grandes ciudades rusas se han popularizado las fiestas temáticas de Halloween, en gran parte de Rusia no se celebra la noche de brujas. Esto se debe, en gran parte, a que la cultura rusa tiene sus propias festividades y tradiciones. Además, la Iglesia Ortodoxa Rusa ha expresado en varias ocasiones su rechazo a esta celebración por considerarla contraria a los valores religiosos del país. Las películas más terroríficas para Halloween, según ChatGPT.

Moscú, Rusia.//PIXABAY

2. China:

Halloween no forma parte de la tradición cultural china. Aunque en ciudades cosmopolitas como Shanghái o Pekín se pueden encontrar fiestas de Halloween, la gran mayoría del país no se identifica con esta festividad. En lugar de celebrar la noche de brujas, en China se celebra el “Festival de los Fantasmas Hambrientos”, una tradición donde se honra a los ancestros y se les ofrece comida y otros tributos.

Gran Muralla China, ubicada en China.//PIXABAY

3. India:

India, con su rica tapeza cultural y religiosa, no ha adoptado la tradición de Halloween. En lugar de ello, celebran festivales como Diwali, que es uno de los eventos más significativos del año. Sin embargo, es importante mencionar que, debido a la influencia occidental, algunas áreas urbanas han comenzado a tener pequeñas celebraciones, pero no es una festividad arraigada en la cultura india.

4. Arabia Saudita:

En Arabia Saudita, Halloween no solo no se celebra, sino que también está prohibido. La razón detrás de esto es que va en contra de las creencias y valores del Islam, la religión predominante en el país. Las autoridades sauditas han dejado claro que cualquier celebración relacionada con Halloween será penada. El Mundial del 2034 será en Arabia Saudita, dice la FIFA.

5. Australia:

Aunque Australia no tiene una prohibición oficial de Halloween, la festividad no ha calado profundamente en su cultura. Esto se debe en parte a que Australia tiene sus propias celebraciones y festivales tradicionales. Sin embargo, en los últimos años, Halloween ha ganado algo de popularidad, especialmente en áreas urbanas, pero no es una tradición arraigada.

Fuegos artificiales en Sidney, Australia.//PIXABAY