Gustavo Álvarez Gardeazábal es Premio Vida y Obra 2023

En la Biblioteca Gardeazábal se reeditaron ‘Las guerras de Tuluá’, ‘Comandante paraíso’, ‘Las mujeres de la muerte’, ‘Pepe Botellas’, ‘Dabeiba’, ‘El titiritero’, ‘Los sordos ya no hablan’, ‘El papagayo tocaba violín’, ‘El último gamonal’, ‘El divino’ y ‘Los míos’. Álvarez Gardeazábal, testigo de su tiempo, es memoria viviente de una tierra sangrante, cuyos horrores aún no cesan.

Su icónica novela sobre la violencia en Colombia: ‘Cóndores no entierran todos los días’ (1971), ganó el Premio Manacor en España, cuyo jurado fue el Premio Nobel de Literatura guatemalteco, Miguel Ángel Asturias. Publicada hace 52 años, Cóndores... es una novela visionaria que retrata el horror de la violencia de los años 50 del siglo XX, violencia que aún no cesa, y se repite con nuevos actores en el territorio natal del escritor y en el mapa del país. Su autor es un agudo analista de la realidad social, política y cultural de Colombia y el mundo.

Dice lo que piensa y siente, y no deja pasar una escena del panorama nacional para analizarlo y confrontarlo con su agudeza controversial, que no se arrodilla ante nada ni nadie. No ha dejado de escribir en más de 60 años de vocación literaria.