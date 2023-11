¡Grande! Cartagenero Jhon Narváez ganó premio a ‘Mejor Actor’ en los Macondo

“Rebelión narra la historia de Joe Arroyo, pero no como una biografía, sino que explora el lado creativo de un hombre que no tenía academia musical y componía sus canciones a partir de sonidos que él mismo inventaba en su cabeza”, dicta la sinopsis de este largometraje.

Justo hace un año el actor Jhon Narváez no paraba de hablar y hablar, de viajar por muchos lugares, dialogando de su papel protagónico en Rebelión, película basada en la vida del artista cartagenero Joe Arroyo, mostrando su lado más íntimo y oscuro a la vez.

Sin embargo, hace dos meses, la vida a John Narváez le cambiaría completamente. Una serie de dolencias lo llevó a ir de urgencias a un centro hospitalario donde entró de inmediato a cuidados intensivos.

Así lo confesó el actor en la noche de este domingo en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata en Bogotá, donde se realizó la entrega número once de los Premios Macondo a lo mejor del cine nacional.

Jhon Narváez subió al escenario para recibir su Premio Macondo en la categoría Mejor Actor Protagónico por su papel en la película ‘Rebelión’, y lo primero que pidió fue paciencia, lo cual, muchos entenderían, más adelante su solicitud. Lea aquí: John Narváez: “Estamos aquí para honrar el cine del Caribe”

Fue allí, con serias dificultades para hablar, producto del accidente cerebrovascular que sufrió hace dos meses, narró su historia, la que tristemente tiene fuertes visos de racismo, pues denunció que su atención hospitalaria fue tardía producto del racismo y los estereotipos sociales, pues los médicos, pese a los síntomas, manejaron la hipótesis de una sobredosis de drogas.

“Hace dos meses, estaba en un hospital confundido. Pensaron que era escopolamina o consumo de alguna sustancia. La Policía me interrogó y yo no podía ni decir mi nombre, pudo más el prejuicio racial que la evidencia. Cuando denunciamos el racismo, ustedes pueden hacerse los locos, pero a nosotros nos cuesta la vida. Dedico este premio en el más acá y a mi papá, que murió este año, que vivió hasta este año y sin soltar mi mano nunca. Me dijo en el Macondo 2019: “Jhonky, ganes o pierdas, tú sonríe”. Así que nos vemos en el camino”, fueron las palabras del actor al recibir el galardón.