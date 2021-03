_Mejor guión: Aaron Sorkin, “The Trial of the Chicago 7”.

_Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.

TELEVISION

_Mejor serie de drama: “The Crown”.

_Mejor actriz, serie de drama: Emma Corrin, “The Crown”.

_Mejor actor, serie de drama: Josh O’Connor, “The Crown”.

_Mejor serie de comedia o musical: “Schitt’s Creek”.

_Mejor actriz, serie de comedia o musical: Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”.

_Mejor actor, serie de comedia o musical: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”.

_Mejor serie limitada o película hecha para TV: “The Queen’s Gambit”.

_Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Anya Taylor-Joy, “The Queen’s Gambit”.

_Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”.

_Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Gillian Anderson, “The Crown”.

_Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: John Boyega, “Small Axe”.

_Premio Cecil B. DeMille: Jane Fonda.

_Premio Carol Burnett: Norman Lear.