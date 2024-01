Globos de Oro 2024: esta es la lista completa de los ganadores

Lo mejor del cine:

Mejor película de drama: Oppenheimer

Mejor película musical o de comedia: Poor Things (“Pobres criaturas”)

Mejor actriz de drama: Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon (“Los asesinos de la luna”)

Mejor actor de drama: Cillian Murphy - Oppenheimer

Mejor actriz de comedia o musical: Emma Stone - Poor Things (“Pobres criaturas”)

Mejor actor de musical o comedia: Paul Giamatti (The Holdovers, “Los que se quedan”)

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers (“Los que se quedan”)

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Mejor película de habla no inglesa: Anatomie d’une chute (“Anatomía de una caída”)

Mejor película de animación: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (The Boy and The Heron, “El chico y la garza”)

Mejor director: Christopher Nolan - Oppenheimer

Mejor guion: Justine Triet, Arthur Harari - Anatomie d’une chute (“Anatomía de una caída”)

Mayor logro cinematográfico y de taquilla: Barbie