Germán Danilo Hernández y un ‘Coctel de fuego’

El reconocido y experimentado periodista Germán Danilo Hernández nos sorprende con una nueva producción literaria que llega precisamente en estos tiempos de confinamiento, cuando podemos disfrutar mucho más del placer de leer en casa. ‘Coctel de fuego’, así se titula esta obra gestada en el Corralito de Piedra, donde transcurren las historias planteadas por su autor, un hilo conductor que muestra otra Cartagena, esa de vida nocturna que se mueve dentro de las murallas, a la vista de todos o no tanto. Es una historia de ficción pero inspirada en hechos reales. “Esta novela está basada en un hecho real, fue el asesinato de cuatro prostitutas frente a la Torre del Reloj, yo tomé ese hecho, digamos, como un punto de referencia, pero no es la reconstrucción de ese hecho”, relata Hernández. Él parte de la actividad de las mujeres que se dedican a la prostitución para mostrar en esta novela “todo el entramado de intereses que se ciernen sobre Cartagena, especialmente sobre el Centro Histórico”, donde están involucrados diferentes sectores. “Es una lectura sin pretensiones, es una novela que está escrita con el propósito de entretener, de generar alguna visión crítica de una Cartagena que muchos no conocen, en el trasfondo, esa Cartagena brillante, de luces. Al mismo tiempo le permite al lector meterse en un viaje, en un recorrido por la ciudad para que, quienes sí la conocen, puedan repasar ese recorrido y de pronto identificar cosas de las cuales no se ha percatado y, para el extranjero, para darle un referente, una guía de lo que acontece en el Centro, que es el epicentro de la historia”, señala.