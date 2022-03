Si se declara que más del 80 % del bien es patrimonio arqueológico, no procedía el pago en especie”

Dicho hallazgo es considerado como uno de los más grandes de la Humanidad en su género, no sólo por los grandes tesoros que llevaba, también por su condición histórica.

Ahí no para todo, durante los últimos meses han aparecido distintas voces, las cuales vienen asegurando que el modelo utilizado para la recuperación del Galeón San José es inadecuado y pone en riesgo el patrimonio cultural colombiano que se encuentra en el fondo del mar Caribe.

Desde los años ochenta se empezaron a realizar gestiones por parte de Colombia para su recuperación, lo cual terminó en un litigio que el Estado sostiene con la firma estadounidense Sea Search, hace más de 26 años, y al parecer continuará, pues dicha firma asegura que no solo el Gobierno colombiano incumplió el acuerdo con Sea Search, de extraer los restos del galeón y dividirlos por partes iguales. Además, aseguran que fue un exempleado de ellos quien suministró el lugar donde se encuentra hundido el galeón.

“Por tanto, teniendo en cuenta que, según las disposiciones legales, si se declara que más del 80 % del bien es patrimonio arqueológico, no procedía el pago en especie, eso hacía que la empresa Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MAC), perdiera cualquier posibilidad de ejecución y lo que procedía era declarar desierta la licitación”, dijo la alta funcionaria.

Ahora, en coordinación con la Vicepresidencia y la Cancillería, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Cultura y el ICHAN, se hará una nueva convocatoria con expertos y arqueólogos internacionales para hacer un contrato de extracción del Galeón.

“Hemos venido conversando con las autoridades españolas para que se pueda hacer con las mayores garantías de preservación del patrimonio que se encuentra sumergido, cuya riqueza no tiene precio y su rescate solo debe ser un aporte para el conocimiento y la cultura”, afirmó la Vicepresidenta y Canciller.

Dichas conversaciones con el gobierno español no han dejado de ser polémicas, pues dicho gobierno no ha ocultado su interés por el Galeón, al considerarlo que se trata de un ‘barco de Estado’, y no de titularidad privada, lo cual hace que esté protegido por la inmunidad soberana.

Sin duda alguna, se necesitará de la cooperación internacional para costear un proyecto de esta magnitud y encontrar la empresa especializada que realice la extracción, que son muy pocas en el mundo.