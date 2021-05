Uno no escribe varios libros, uno escribe un solo libro a lo largo de toda su vida. Digamos que es un libro con muchos volúmenes. Mientras la vida siga, uno sigue escribiendo. Lo que más me dolerá es que el último episodio, que seguramente será muy interesante y fundamental en la vida de uno, que es el de la muerte, es el único que no podré escribir”, decía nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Precisamente sobre eso que le obsesionaba a Gabo, sobre sus últimos días y sobre la muerte —su muerte—, tratan las íntimas y honestas líneas escritas por su hijo, el cineasta Rodrigo García Barcha, en el libro ‘Gabo y Mercedes: una despedida’ (Ramdon House 2021), en el que también narra los últimos días de Mercedes Barcha.

“Realmente, todo lo que quería decir sobre el libro en sí lo incluí en el libro, inclusive mis intenciones iniciales no eran un libro, sino notas personales (...) No queda nada inédito por publicar, así, importante”, dijo Rodrigo ayer, en una rueda de prensa en la que también afirmó que construyó esta crónica cuidando “no traicionar la vida privada de la familia”. En el libro se cuentan detalles desconocidos sobre el escritor y su esposa, incluso se narra la casualidad asombrosa de que un ave muerta apareciera en la silla de Gabo poco antes de su muerte, algo coincidencial con lo que sucedió con la muerte de aves cuando falleció Úrsula Iguarán, en Cien años de soledad.

“Después de un tiempo, y con el apoyo de mi hermano y de algunos amigos cercanos, me animé y aquí estoy”, sostuvo Rodrigo. Aunque también afirmó: “Nunca pensé que iba a escribir esto”.

Sobre la idea que tenía Gabo de no poder escribir de su propia muerte, mencionó: “Me apoyé un poquito en esa idea para consolarme a mí mismo de escribir sobre su muerte, sin que fuera de una manera indiscreta, a mí me sirvió para consolarme y perdonarme por escribir el libro”.