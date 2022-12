Fotos: 7 tips de decoración para que tu casa parezca la de Papá Noel

Puedes optar por los clásicos rojo y verde o, si lo tuyo es la elegancia, utilizar el blanco. Este color invernal funciona de maravilla con plata o dorado, así como con maderas claras y tonos tierra. Intenta no usar más de dos colores (sin contra el verde, que no puede faltar) para no saturar el espacio visualmente.

Puedes guiarte con la regla de los diseñadores del 60, 30 y 10 por ciento: escoges un color dominante y lo usas en el 60% del espacio (en la foto es el blanco), uno secundario en el 30% (dorado en la imagen) y un último color para el 10% restante (verde en el ejemplo).

2. Busca un motivo navideño principal (piñas, estrellas, bolas)