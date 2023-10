Flora Martínez estrenó su película ‘Itzia, Tango & Cacao’

“Estoy muy feliz, tú sabes que siempre en las películas me dejo la piel, me meto profundamente en el personaje y desde hace tiempo sentí la necesidad que las historias dejaran un mensaje, que las personas se lo llevaran a casa. Casi siempre quedaba con una frustración, con un sentimiento de no de florecer y con esta película me doy el gusto de contar una historia sobre temas que considero superimportantes, que me llegan al alma. Es un filme que toca fibras, que aborda temas bonitos, que muestra una Colombia bonita, diferente”, dijo la artista.