El periodista Alberto Salcedo Ramos será imputado por supuestos hechos relacionados con acoso y abuso sexual, tras la denuncia de dos mujeres reveladas en septiembre pasado a través de ‘Las Igualadas’, de El Espectador.

Estas denuncias señalan que Salcedo Ramos las habría besado forzosamente y en algunas ocasiones les habría hecho tocamientos sexuales, cuando ellas trabajan con el reconocido periodista.

La primera en denunciar fue Alejandra Omaña, reconocida en el mundo del porno como Amaranta Hank, quien afirmó que fue víctima del cronista en 2013 cuando estudiaba Comunicación Social en Cúcuta y viajó a Bogotá para ser parte del equipo de comunicaciones de Prisa Ediciones.

La otra denunciante es Angie Castellanos, por hechos ocurridos en 2011, cuando estaba en séptimo semestre de Comunicación Social y Periodismo en el Politécnico Gran Colombiano.

Frente a esta decisión, el reconocido periodista se pronunció a través de su cuenta de Twitter, donde dijo que “asistirá con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad”.