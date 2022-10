Fiestas de Independencia: te explicamos el homenaje a los preludios

En Cartagena, el término es parte de nuestro diario vivir, porque aquí todos somos pregoneros.

- “¡Las griegas!, es que no me oyen o es que no me ven” o aquel otro que suena:

- “Alegría con coco y anís, casera, cómpreme a mí, que yo vengo del barrio Getsemaní”

- “Maní, maní, maní...”.

Pregones y Fiestas

En Cartagena, la alegría se vende en las calles y además se come: Alegría...Alegría con coco y anís... Casera cómpreme a mí que vengo del barrio Getsemaní...

Las que cantan estos pregones son las “palenqueras” que deambulan vendiendo alegría, una deliciosa golosina, elaborada con millo, panela, coco y anís.

Parte importante de las fiestas son su pregón constante y todas sus sonoridades, por tal motivo la Alcaldía de Cartagena y el IPCC le apuestan al fortalecimiento de la memoria colectiva.

Otro pregón que se escucha en noviembre es: Tintililillo, tintililillo, cinco pesos pa mi bolsillo / no te rías, no te rías, que la mochila está vacía / no te late, no te late, saca el bollo del escaparate y las respuestas, por sí o por no: Esta casa es de arroz, donde vive el niño Dios o Esta casa es de aguja donde viven todas las brujas. Y así sabemos que se iniciaron las fiestas.