Fiesta en casa: la comedia producida por LeBron James llega a HBO Max

La versión actual cuenta con la participación de reconocidos actores y artistas como Tosin Cole (”61st Street”, “Till”), Jacob Latimore (”Detroit”, “The Chi”), Karen Obilom (”Doom Patrol”, “Games People Play”), D.C. Young Fly (”Armed”, “For the Love of Money”) y Scott Mescudi (”The Harder They Fall”, “Don’t Look Up”).

Fue dirigida por Calmatic, el director de vídeos musicales ganador de un Grammy en su debut en el largometraje. Está producida por LeBron James (”Hustle”, “Space Jam: Un nuevo legado”) y Maverick Carter (”The Wall”, “What’s My Name: Muhammad Ali”).