Cine internacional

Son largometrajes internacionales que serán proyectados en el Museo Histórico de Cartagena (Palacio de la Inquisición), la Plaza de la Proclamación, la Bahía de la Ánimas y en el sector de La Tenaza, en el Centro Histórico de Cartagena:

-This is not a burial y it’s a resurrection, del director y guionista de Lesoto.

- Lemohang Jeremiah Mosese, ganadora del Premio Especial del Jurado - Drama (World Cinema) en el Festival Internacional de Cine de Sundance (2020).

- Fourteen, del estadounidense Dan Sallitt, ganadora del premio a Mejor Guion en los Premios de Cine Independiente de Gotham (2020).

- Gli ultimi a vederli vivere, ópera prima de la alemana Sara Summa.

- Cinema Pameer, el poderoso documental sueco sobre la apertura de las salas de cine en Afganistán aún en guerra, del director Martin von Krong.