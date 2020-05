‘Nos protegeremos con solidaridad y conocimiento’: Fernando Savater

Hay Festival continúa con su agenda virtual con la que busca invitar a pensar cómo será la humanidad después de la pandemia, a través de diez charlas y entrevistas a igual número de personalidades mundiales. “Hay que entender la pandemia como un peligro de la naturaleza del que nos protegeremos con solidaridad y conocimiento, y no como una guerra. La pandemia no es una guerra, no hay adversarios”. Así se expresó Fernando Savater en el primero de los 10 videos que hacen parte de este Proyecto #ImaginaElMundo después del Covid19, impulsado por Hay Festival. Ahora, tras su intervención virtual, con preguntas enviadas a través de las redes sociales, Savater será entrevistado por un periodista de BBC Mundo, el sábado 9 de mayo. La entrevista podrá verse en directo en las redes sociales del Hay Festival desde el medio día (hora colombiana).