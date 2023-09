Fernando Botero: conoce al mayor vendedor de sus obras en el mundo

Cerca de 430 obras que llevan la firma de Fernando Botero han sido compradas y vendidas, en los últimos 30 años, por Felipe Grimberg, un colombiano que, en silencio, ha sabido apreciar la monumental obra del maestro colombiano, llevándola por todo el mundo.

Su labor no es la de promotor de arte. Él se encarga de ser mercante de bienes privados, en este caso obras de arte, por lo que no suele dar entrevistas, aparecer en los medios de comunicación o asistir a los cócteles de las aperturas de las galerías de sus nuevas exposiciones. Lea: Estas son las esculturas de Fernando Botero alrededor del mundo

Durante los últimos 30 años, Felipe Grimberg ha sido el enlace entre los artistas y los coleccionistas, sean estos personas naturales, grandes corporaciones financieras, galerías o museos.

“Mi pasión por el arte comenzó desde que yo tenía 10 años. Tenía allegados a la familia que tenían arte y eso me generaba mucha curiosidad. Siempre me gusto la geografía, los aviones, viajar, ver otras culturas, oír otras lenguas. Desde que empecé no solo fui a museos si no que comencé a viajar a las bienales y ferias de arte que eran muy pocas”, dijo Grimberg.

Por eso, luego de más de tres décadas de labores y al cruzar los 50 años de edad, decidió plasmar en un libro lo que ha sido su vida comprando y vendiendo buena parte de la obra de Botero, uno de los más importantes artistas plásticos que tuvo el mundo.