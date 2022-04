Las reacciones de su circulo de amigos no se hizo esperar, pues lamentaron “profundamente” el fallecimiento de Hincapié en redes sociales.

Dayana Torres, dueña de la discoteca Vueltabajero, publicó: “Fue más que el presidente, fue mi amigo, profesor, la persona que creyó en mí y me dio la oportunidad de darme a conocer, la primera que me dijo ‘toca en un Pick up , yo te llevo y te guío’, mi compañero de radio, de eventos, de tarima. Bailamos. Cantamos. Reímos. Llevamos Salsa a Cartagena. Muchas veces discutimos pero nada que no resolviéramos”, inició el mensaje de una gran conocedora de salsa.