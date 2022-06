Falleció Fina García, la relevante poetisa cubana discreta y silenciosa

Preguntada en una de las escasas entrevistas que concedió en vida, García-Marruz dijo que fue “un honor, una sorpresa”. Y se dijo “muy agradecida, pero ante un premio, cualquiera que sea, uno piensa siempre en tantos escritores que lo merecían, y no lo recibieron”.

Su relación con la música, pese a que no aprendió ningún instrumento, venía de su entorno familiar y afirmaba que era “más fuerte, casi, que la poesía.

Su relación con la música, pese a que no aprendió ningún instrumento, venía de su entorno familiar y afirmaba que era “más fuerte, casi, que la poesía.

García-Marruz tenía una especial predilección por la obra de Pablo Neruda, a quien conoció en La Habana en marzo de 1942 cuando ella asistió a la “lectura preciosa de los sonetos de amor y muerte, de (Francisco de) Quevedo” realizada por el poeta chileno.

“Es un gran poeta, eso no cabe la menor duda. Como todos los jóvenes de mi época, me sabía de memoria los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es un clásico del romanticismo americano, que no era de escuela, sino de esencias. Venía del romanticismo libertario”, apuntó.

FINA, SU POESÍA Y LA MÚSICA

Su poesía ha sido traducida a varios idiomas. Entre otras antologías, figura en la realizada por Carmen Conde bajo el título “Once grandes poetisas hispanoamericanas”, publicada en Madrid, en 1967 y en la de Margaret Randall: “Breaking the silence” (Rompiendo el silencio), publicada en Vancouver, Canadá, en 1982.

También fue una declarada admiradora de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, de quien distinguía su “sensibilidad y estilo”.

Se consideraba con “suerte” porque decía que nunca necesitó llevar sus poemas a nadie pues tenía en su casa a su esposo, Cintio Vitier, y a su cuñado, el gran poeta Eliseo Diego, y amigos como Lezama Lima.

Su relación con la música, pese a que no aprendió ningún instrumento, venía de su entorno familiar y afirmaba que era “más fuerte, casi, que la poesía (...) sin música me siento mal”.

De hecho, llegó a asegurar que su mayor orgullo eran sus hijos, los talentosos instrumentistas y compositores Sergio y José María Vitier, ambos ganadores del Premio Nacional de Música en 2014 y 2021, respectivamente.

SU ENSAYISMO Y ESPIRITUALIDAD

Estudiosos de su quehacer literario destacan la “singular espiritualidad” de su poesía. Según la describe el investigador literario Enrique Saínz, está “hecha de estados de ánimo, de intuiciones y de revelaciones de la realidad que no vemos en otros poetas cubanos”.

En cuanto a sus ensayos, opina que revelan “una percepción de valores textuales”, “sin academicismos, de prosa terminantemente artística”.