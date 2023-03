Estos son los estrenos de Disney Plus que llegarán en el mes de marzo

El mes de febrero ha llegado a su fin y, como es costumbre, las plataformas de ‘streaming’ tienen que renovar su catálogo de contenido para mantener viva la atención y preferencia de sus usuarios. En el caso de Disney Plus, se han revelado los próximos estrenos que estarán disponibles próximamente. Películas, series, nuevas temporadas y más contenido se subirá a la plataforma a partir de la primera semana de marzo. Lea también: Welcome to Derry: de la mente de Stephen King a una serie de HBO Max Las novedades en series y películas que llegarán este mes a Disney Plus se presentan a continuación: 1) Spider-Man 3

El cierre de la trilogía original del superhéroe favorito de muchos. Estrenada en 2007, y protagonizada por el actor Tobey Maguire, sigue la historia de Peter Parker (El Hombre Araña), quien se enfrenta al mayor número de enemigos que ha combatido nunca. El hombre de arena, Venom y el nuevo Duende Verde (James Franco) serán las amenazas a vencer, además de tratar de conseguir el equilibrio con la vida más allá de la máscara. Siendo la más criticada de la trilogía del director Sam Raimi, esta fue la última vez que Tobey Maguire interpretó al ‘Trepamuros’ antes de su gran regreso en ‘Spider-Man: No way Home’ (2021) junto a Tom Holland y Andrew Garfield. La película llegará a Disney Plus el 10 de marzo de 2023. 2) Puedes hacerlo Chang

Una nueva película que muestra la determinación de una vida. La historia se centra en Chang, un estudiante de secundaria que desea convertirse en estrella de Basketball, además de querer conquistar a la mujer de sus sueños, Kristy. Para lograr todo, el joven de 1,72 metros de estatura buscará dominar los saltos y jugadas que necesita para cumplir su objetivo. La película llegará a Disney Plus el 10 de marzo de 2023. 3) Moon Girl y Devil, el dinosaurio

La nueva apuesta de Marvel basada en un personaje de los cómics. Esta serie animada contará las aventuras de Lunella Lafayette, una chica dotada de inteligencia excepcional quien, junto a su tiranosaurio ‘Devil Dinosaur’, deberá salvar a la ciudad de Nueva York de una gran amenaza. Lea también: The Last of Us: una nueva mirada al amor en el fin del mundo La serie llegará a Disney Plus el 3 de marzo de 2023.

Nuevas temporadas de series populares: - The Mandalorian Temporada 3

La exitosa serie del universo de extendido de Star Wars ha seguido las aventuras de ‘El mandaloriano’ (Pedro Pascal), un viejo cazarrecompesas solitario que se ha reunido con ‘Grogu’ (mejor conocido en el mundo popular como ‘Baby Yoda’) mientras la ‘Nueva República’ conducir a la galaxia lejos de su oscuro pasado. La tercera temporada llegará a Disney Plus el 1 de marzo de 2023. - Doogie kamealoha, M.D.