Estos son los estrenos de Amazon Prime que no te puedes perder en agosto

“’A League of Their Own’ evoca el espíritu alegre del amado clásico de Penny Marshall, mientras amplía la lente para contar la historia de toda una generación de mujeres que soñaban con jugar béisbol profesional, tanto dentro como fuera de la AAGPBL (Liga de béisbol profesional femenina All-American). La serie sigue a Carson (Abbi Jacobson) y Max (Chanté Adams) y un nuevo conjunto de personajes ingeniosos e hilarantes mientras se abren camino hacia el campo, en el camino encontrando a sus equipos y a ellos mismos”, dice Prime Video de la producción.

Una maravillosa historia basada en la vida real llega este 5 de agosto a Prime Video. Se trata de la historia de un grupo de jóvenes jugadores de un equipo de fútbol y su entrenador que han quedado atrapados en una cueva en Tailandia. La tensión de la situación irá creciendo cuando la cueva donde se encuentran comience a inundarse y no encuentren una vía de escape. La cinta es dirigida por Ron Howard y protagonizada por Colin Farrell, Viggo Mortensen y Joel Edgerton.

La película trata sobre un joven que cree que su vecino es un superhéroe, eso es lo que piensa Sam Clearly del señor Smith en ‘The Samaritan’, una nueva entrega de la plataforma que se estrena el 26 de agosto.

Si eres fanático del fútbol, no te puedes perder esta docuserie deportiva que sigue al club londinense ‘Arsenal’ durante la temporada del 2021-2022. La cinta que lleva por nombre ‘All or Nothing: Arsenal’ se estrena el 4 de agosto. La serie te llevará a vivir una temporada que fue crucial para los clubes de fútbol más imprtantes del mundo. En ella podrán apreciar la lucha por el éxito del Arsenal a nivel local y verán al equipo fuera del terreno de juego para examinar los retos diarios a los que se enfrentan los deportistas.