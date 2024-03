Esto fue lo que gastó Christopher Nolan en la producción de ‘Oppenheimer’

En cuanto la cinta se estrenó en salas de cine, Christopher Nolan, su director, compartió en entrevistas para algunos medios internacionales que los costos del rodaje no pudieron ser más exacto, $100 millones de dólares fue lo que se gastó, ni más ni menos; y las cifras que a la fecha han recaudado en salas de cine y premios, han sobrepasado los mil millones.

Por ahí dicen que detrás de una buena película, no solo hay grandes talentos, también hay una inversión considerable de dinero. Porque si bien el séptimo arte nace con buenas ideas de directores, guionistas y su elenco, la industria no funciona bajo las lógicas de una oenegé, porque también es un negocio.

Aunque esta no es la película más cara dirigida por Nolan, su anterior film, titulado Tenet, costó más del doble de Oppenheimer, y por eso recibió bastante criticas, además de que no le fue tan bien con las audiencias. Lo que demuestra que no se necesita mucho dinero para rodar una buena película, pero que las buenas películas se crean, eso sí, con mucho dinero. Lea aquí: Premios Óscar 2024: estos fueron los grandes ganadores de la ceremonia

Pero la lista no termina ahí, esta es la lista de películas que ha dirigido el cineasta junto con sus presupuestos en dólares.

1. El Caballero Oscuro: La leyenda renace: $250 millones.

2. Tenet: $205 millones.

3. El Caballero Oscuro: $185 millones.

4. Interstellar: $165 millones.

5. Origen: $160 millones.

6. Batman Begins: $150 millones.

7. Dunkerque: $100 millones.

8. Oppenheimer: $100 millones.

9. Insomnio: $46 millones.

10. El Truco Final (El Prestigio): $40 millones.

11. Memento: $9 millones.

12. Following: $6 millones.

El director de Oppenheimer, una película con una duración de tres horas, consiguió que parte del elenco que cobraban entre $10 y $12 millones de dólares por película, aceptara rebajarse el salario hasta los cuatro millones; también limitó el uso de técnicas digitales e informáticas para la postproducción, y apostó por el estilo clásico.