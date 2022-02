El 47% de los encuestados dijo no haber realizado ninguna actividad cultural en Cartagena el año pasado. Siguen, con 31%, las personas que afirmaron haber leído libros como actividad cultural más frecuente; luego viene el 16% que dijo haber ido al cine. Solo el 11% manifestó que visitó galerías, bibliotecas, monumentos y demás sitios históricos. El 5% asistió a ferias, tertulias y conferencias, y, finalmente, apenas el 2% estuvo en alguna obra de teatro.

Al perfilar más a los encuestados, Cartagena cómo Vamos reveló que la mayoría de personas que más se mostraron insatisfechas con respecto a las ofertas culturales en la ciudad (52%) tenían 36 y 45 años de edad, mientras que el 32% de aquellos que no estuvieron satisfechos ni insatisfechos hacen parte del rango entre los 26 y 45 años. La localidad donde más manifestaron insatisfacción es la De la Virgen y Turística, con un 49%; en tanto, un 36% de lso encuestados en la Industrial y de la Bahía respondió no estar satisfecho ni insatisfecho.

A la pregunta: ¿Qué tan satisfecho(a) está con la oferta de actividades culturales que hay en Cartagena?, el 47% de los encuestados dijeron estar insatisfechos, mientras que el 33% no estuvo ni satisfecho ni insatisfecho, y el 20% restante sí dijo estar satisfecho.

El 46% de los encuestados no estuvieron satisfechos con la oferta de actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento en Cartagena. Lea también: “Hemos invertido $90 mil millones en proyectos en Bolívar ”.

Una visión cultural

Para Gustavo Tatis Guerra, Cartagena ha tenido una batalla ardua para popularizar la cultura debido a una desinformación ciudadana. El periodista y escritor considera que muchos desconocen la historia de la ciudad, lo cual genera falta de sensibilización. Para él, una de las debilidades es la ausencia de políticas públicas y culturales, “no han sido fuertes ni sostenidas. No ha habido continuidad en los buenos proyectos, como los del Instituto de Cultura que propuso una serie editorial de libros. Esas convocatorias han declinado, por no decir que han desaparecido”, dice, y asegura que aunque existen las bibliotecas comunitarias en algunos barrios populares, como el Centro Cultural Las Palmeras, por nombrar una, son muy recientes. “La cultura ciudadana es un proceso que no se transforma de la noche a la mañana. Lindo sería que las estaciones de Transcaribe tuviesen nombres de personajes ilustres, y todo eso va acompañado de la educación, de la mano de la ciudadanía, y de sector privado y público”, aseveró.