Los Globo de Oro luchan por seguir vigentes y ser ese referente, que han sido hace tantos años, a lo mejor del cine antes de la gala de los Óscar, aunque también premian a lo mejor de la televisión. El lunes entregaron sus nominados, pero no estuvieron exentos de reproches.

Han sido en los últimos tiempos uno de los galardones más criticados de la industria por temas de inclusión y diversidad. En un reportaje que publicó el LA Times, el 21 de febrero de 2021, se divulgó que de los 87 miembros de la asociación ninguno era negro, por ejemplo, aunque sí hay miembros de diversas nacionalidades. Además el diario describió prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de sus miembros, en los que hay personas que ni siquiera trabajan en medios.

Juliana Abaúnza, autora del libro Series largas, novios cortos y crítica de cine y televisión, siente que esta ceremonia es irrelevante: “Es que no se va a transmitir por TV y ni siquiera se sabe si la van a pasar por streaming”, dijo la escritora. Le puede interesar: 8 series recomendadísimas de Netflix, Amazon y HBO Max.

En Mayo de este año la cadena NBC anunció que no iba a transmitir, como siempre, la gala de 2022 hasta que no reformaran completamente su reglamento y a este boicot se sumaron los estudios de Hollywood.

Los nominados

El crítico de cine y televisión Samuel Castro considera que este año y frente a la posibilidad inminente de no ser televisados, escogieron con pinzas para quedar bien: “¿Lupin como mejor serie?, solo porque la distribución es Netflix. ¿Nominaciones para Pose (3) y Blackish (2)?, para que no los tilden de poco diversos”.

Castro asegura que están intentando mostrar que los cambios solicitados en su conformación, para aumentar la participación de periodistas extranjeros en Hollywood, son de verdad y que aumenta por ende la diversidad de opinión. “Pero los cambios no han sido tan públicos como deberían ser”. En su concepto los Globo caminan por la cornisa, pero alguien con astucia guía sus pasos.

Abaúnza considera que fue bueno el reconocimiento a series no tan conocidas en Latinoamérica –por ahora– como Reservation Dogs (FX) o Only Murders in the Building (Star+). “Me parece raro que hayan nominado a Lupin, que es entretenida pero así como que ¿Mejor serie de drama?, no”. Además porque en esa categoría está Succession (HBO Max), que alcanzó a ser la más nominada y que los críticos alaban.

En cuanto a películas para Castro, la inclusión de Amor sin barreras, la nueva versión del clásico musical era de esperarse, “cada secuencia es una clase monumental de dirección que da Steven Spielberg”. Lea aquí: Globos de Oro 2021: estos son los nominados.

Para Abaúnza faltaron nominados, “en la categoría de Mejor actor de reparto de TV es un descaro que no estén ni Matthew Macfadyen (Tom en Succession) ni Nick Mohammed (Nate en Ted Lasso)”, por ejemplo, pero cabe anotar que ambas están entre las series más nominadas.

Lo que viene

Ayer además se entregaron los nominados de los Critic’s Choice Awards, los premios de la crítica que se habían mantenido en la segunda división de los galardones frente a los Óscar y los Globos de Oro, las dos citas de mayor popularidad en el mundo. Ahora la asociación de críticos se ha propuesto elevar su ceremonia que se emite cada año con bajos registros de audiencia.

Belfast y Amor sin barreras, con once candidaturas cada una, parten como las más nominadas a los premios de la crítica que curiosamente se realizarán el mismo día de los Globo, el 9 de enero. Una batalla entre galardones que no dista mucho en sus nominados.