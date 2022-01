Con la ayuda de los expertos Juliana Abáunza (@JulianaAbaunza en Twitter), Jorge Montejo (@enelcinema_ en Instagram) y la analista Paula Bateman, este es el calendario serial que debe guardar para no perderse ninguna de estas producciones este año, son las que darán de qué hablar. Con las que tienen temporadas previas puede aprovechar y ponerse al día.

La segunda temporada –de esta serie romántica de época– se centra en el segundo libro de la autora Julia Quinn, la historia pasional y romántica del hermano mayor de los Bridgerton, Anthony, en El vizconde que me amó. El estreno será el 25 de marzo, con nuevos personajes más los integrantes de la famosa familia.

Esta serie llega a su final con la cuarta temporada que se estrenará el próximo 27 de febrero. Las entregas previas están disponibles en BBC iPlayer y también en la plataforma Paramount Plus en Colombia para seguir la historia de una asesina psicópata interpretada por Jodie Comer (foto).

Es la cuarta temporada que aunque no tiene fecha si se rumora que llegará a mediados de este año y con varios misterios a resolver. Esta serie, joya de la corona para Netflix, es una creación de los hermanos Duffer que homenajea a las películas de género de la década del ochenta que marcaron a una generación. Seguirá en el reparto Millie Bobby Brown.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA

9. The Crown - Netflix

Tampoco tiene fecha exacta de estreno, pero se sabe que llegará este 2022 y su creador, Eric Kripke, ha asegurado que será una “loucura”. El rodaje inició a comienzos del año pasado y traerá a estos particulares superhéroes de vuelta con la premisa de que los héroes no nacen, se hacen.

8. The Boys - Amazon Prime

10. Barry - HBO Max

Esta comedia llega a su tercera temporada y sigue la vida de un asesino a sueldo deprimido que quiere comenzar una nueva vida como actor. Aunque no se ha confirmado la fecha de estreno se sabe que tanto la tercera como la cuarta temporada comenzaron grabación, al tiempo, a mediados de 2021.

11. Andor - Disney+

Esta nueva serie traerá a un personaje conocido, el espía rebelde Cassian Andor de la película Rogue One: A Star Wars Story, interpretado de nuevo por el mexicano Diego Luna. A él se unirá un nuevo elenco que incluye al veterano Stellan Skarsgård y a la actriz latina Adria Arjona. Se sabe que llegará este año.

12. House of the dragon

La precuela de Game of Thrones (Juego de Tronos) está lista para ser estrenada este 2022, aunque aún HBO no ha revelado la fecha precisa. Basada en la obra de George R.R. Martin Fire & Blood, la serie ambientada 300 años antes de los acontecimientos de GOT cuenta la historia de la Casa Targaryen.