Esta es la agenda de películas de la Muestra de Cine Español en Cartagena

De la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa será proyectada en la muestra su película ‘Cinco Lobitos’ (2022).

La película cuenta la historia de Amaia, quien acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Contando con entrada totalmente gratuita, ‘Cinco Lobitos’ será proyectada en el Centro de Formación de la Cooperación Española el viernes 12 de mayo de 2023 a las 6:30 p.m.