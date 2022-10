¡Es gratis! Orquesta Sinfónica de Cartagena cierra con nueva directora

Estará dirigiendo un repertorio que incluye obras como la conmovedora Barcarola y el enérgico Can can de J. Offenbach, el Mambo de L. Bernstein, la Suite No. 2 de G. Montaña, entre otras obras de M. Mussorgsky, E. Morricone, M. de Falla, J. P. Moncayo y V. Valencia.

“Creo que el proyecto de la Orquesta Sinfónica de Cartagena es muy bonito, me recuerda mucho al Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela donde yo me formé”, dijo la directora.

Este proyecto es gestionado por la Fundación Salvi, cuenta con el apoyo decidido de la Fundación Puerto de Cartagena, del Ministerio de Cultura y de la Alcaldía de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC y otros valiosos aliados como la Universidad de Cartagena y el Centro de Convenciones de Cartagena.