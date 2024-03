En medio del cáncer, el amor prevaleció: la historia de Diego Guauque

Diego Guauque

Aleja, la superheroína que se convirtió en cuidadora

Alejandra Rodríguez Camacho es periodista, consultora y estratega de comunicaciones. Cuando trabajaba en Séptimo Día conoció a Diego, se enamoraron, se casaron y vivían la vida de una familia normal. Once años son más que suficientes para conocer a tu pareja como la palma de la mano. Tan bien que en medio de la dificultad pueda envolver, aceptar, admitir, entender, reconocer y respetar a la pareja.

“Envuelvo en mi cariño a Diego, que hoy afronta sus peores días. Acepto que a veces no me conteste mis preguntas y no hile una conversación duradera. Admito con paciencia que retuerza su cuerpo para evadirme. Entiendo que cualquier contacto le genera dolor físico. Su desdén es una manera de fragilidad que reconozco y respeto”, escribe Alejandra, coautora del libro.

Su mundo se detuvo, pero para Diego no estaba en pausa. Su abnegado amor le permitió gatear, caminar, trotar y correr con su esposo hasta la meta final, cuando los médicos salvaron su mundo y transformaron ese dolor que sobrepasaba el 10 para empezar experimentar el alivio y la gratitud.

Su tenacidad la llevó a librar una batalla espiritual y emocional que le enseñó a pelear por sus milagros y a verlos materializados: “Si algo tuve claro durante ese tiempo de batalla fue que el cáncer no iba a volver trizas la relación que tanto había salvaguardado”. También se permitió ser vulnerable, sentir miedo, dolor, rabia, a llorar en los pasillos y luchar contra todo pronóstico: “A mi esposo: Me hubiera gustado despojarte de ese dolor que sentías, amor mío, pero lo tenías en todas partes”, escribe Rodríguez.